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    Владимир Юрченко - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Васильевич
    Фамилия Юрченко
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 1989 (34 года)
    Рост 172
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2009 70' -90' Химки (Химки) 1:0 Сатурн (Раменское)
    29.05.2009 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 0:2 Сатурн (Раменское)
    15.03.2009 81' -90' Сатурн (Раменское) 0:3 ЦСКА (Москва)
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