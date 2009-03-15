Владимир Юрченко - статистика
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Юрченко
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1989 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Юрченко
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1989 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2009
|70' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|29.05.2009
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:2
|Сатурн (Раменское)
|15.03.2009
|81' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:3
|ЦСКА (Москва)