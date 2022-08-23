Райан Боумен - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Боумен
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Боумен
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шрусбери Таун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)