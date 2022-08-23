Марко Мароши - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Мароши
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Михаловце
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Мароши
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Михаловце
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шрусбери Таун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)