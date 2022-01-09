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    Хассан Банде - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Хассан
    Фамилия Банде
    Команда Истра 1961
    Состав Основной
    Родной город Уагадугу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 октября 1998 (24 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2022 87' -90' Буркина-Фасо 3:3
    (3:5)п    		 Камерун
    02.02.2022 1' -81' Буркина-Фасо 1:3 Сенегал
    29.01.2022 Был в запасе Буркина-Фасо 1:0 Тунис
    88'
    23.01.2022 1' -74' Буркина-Фасо 1:1
    (7:6)п    		 Габон
    17.01.2022 1' -76' Буркина-Фасо 1:1 Эфиопия
    13.01.2022 1' -90' Кабо-Верде 0:1 Буркина-Фасо
    39'
    09.01.2022 86' -90' Камерун 2:1 Буркина-Фасо
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