Хассан Банде - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Хассан
|Фамилия
|Банде
|Команда
|Истра 1961
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Хассан
|Фамилия
|Банде
|Команда
|Истра 1961
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2022
|87' -90'
|Буркина-Фасо
|3:3
(3:5)п
|Камерун
|02.02.2022
|1' -81'
|Буркина-Фасо
|1:3
|Сенегал
|29.01.2022
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:0
|Тунис
|88'
|23.01.2022
|1' -74'
|Буркина-Фасо
|1:1
(7:6)п
|Габон
|17.01.2022
|1' -76'
|Буркина-Фасо
|1:1
|Эфиопия
|13.01.2022
|1' -90'
|Кабо-Верде
|0:1
|Буркина-Фасо
|39'
|09.01.2022
|86' -90'
|Камерун
|2:1
|Буркина-Фасо