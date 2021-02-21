Фарход Васиев - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Фарход
|Отчество
|Саидович
|Фамилия
|Васиев
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фарход
|Отчество
|Саидович
|Фамилия
|Васиев
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2021
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)