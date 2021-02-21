Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фарход Васиев - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Фарход
    Отчество Саидович
    Фамилия Васиев
    Команда Тамбов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 1990 (32 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2021 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    • Читайте нас: 
    11