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    Алексей Широков - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Широков
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 апреля 1989 (33 года)
    Рост 195
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 2 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    14.09.2013 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Академия Кубань (Краснодар)
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