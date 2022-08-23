Джо Воллакотт - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Воллакотт
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
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€ 300
тыс
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Воллакотт
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.08.2022
|1' -90'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)