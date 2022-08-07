Брайан Перейра - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)