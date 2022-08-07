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    Брайан Перейра - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Перейра
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 2003 (19 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    02.10.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:1 Брест (Брест)
    16.09.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 Был в запасе Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    27.08.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    21.08.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
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