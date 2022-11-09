Льюис Холл - статистика
#75 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Холл
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Холл
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -75'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)