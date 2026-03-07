Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mickael Biron - статистика

Нюрнберг
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
0 : 1
07.03.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Герта
2 : 1
01.03.2026
Нюрнберг
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1 : 1
30.01.2026
Пройссен
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
2 : 0
23.01.2026
Нюрнберг
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 2
17.01.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
2 : 0
23.11.2025
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
26.10.2025
Нюрнберг
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
1 : 1
19.10.2025
Хольштайн
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Фортуна
2 : 3
03.10.2025
Нюрнберг
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 3
28.09.2025
Герта
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 1
13.09.2025
Нюрнберг
1' - 57'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 0
29.08.2025
Падерборн
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
2 : 1
22.08.2025
Нюрнберг
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
1' - 66'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
1' - 57'
28'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+