Папе-Алиуне Ндиайе - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Папе-Алиуне
|Фамилия
|Ндиайе
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|203
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Папе-Алиуне
|Фамилия
|Ндиайе
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|203
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2022
|50' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|74'
|30.07.2022
|60' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)