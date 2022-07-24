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    Папе-Алиуне Ндиайе - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Папе-Алиуне
    Фамилия Ндиайе
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 203
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2022 50' -90' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    74'
    30.07.2022 60' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    24.07.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 2:1 Альтах (Альтах)
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