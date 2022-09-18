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    Александар Юкич - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Александар
    Фамилия Юкич
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 2000 (22 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Рид 1:3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 20 тур
    34'
    25.02.2023 1' - 90' Аустрия 3:0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 80' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    50'
    Статистика по турнирам
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