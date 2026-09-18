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Бундеслига 2026/2027
Команды
Унион
Деррик Кен
Статистика
€ 4 млн
Деррик Кен - статистика
Унион
4 февраля 1999 (27), Гамбург
#17 | Защитник
180 см
Гана
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Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
7 : 0
18.09.2026
Унион
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 0
05.09.2026
Унион
Был в запасе
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Германия. Бундеслига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
7 : 0
18.09.2026
Унион
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 0
05.09.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
3 : 3
29.08.2026
Айнтрахт
82' - 90'
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