Деррик Кен - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Деррик
|Фамилия
|Кен
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Деррик
|Фамилия
|Кен
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|75' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)