Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Дирк Абелс - статистика

Грассхоппер
13 июня 1997 (29)
#2 | Защитник
181 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
31
3
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
1' - 90'
60, 70'
28'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Цюрих
2 : 1
09.05.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Грассхоппер
0 : 2
03.05.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
1' - 90'
73'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Грассхоппер
0 : 4
06.04.2026
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
5 : 0
21.03.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Тун
5 : 1
14.03.2026
Грассхоппер
1' - 90'
39'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
2 : 3
08.03.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
8'
72'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Базель
1 : 0
05.03.2026
Грассхоппер
1' - 73'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Грассхоппер
1 : 0
01.03.2026
Лугано
1' - 89'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.02.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.01.2026
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
24.01.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
1 : 3
18.01.2026
Тун
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.12.2025
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Янг Бойз
2 : 6
17.12.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
1 : 0
13.12.2025
Грассхоппер
1' - 90'
54'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
1 : 0
29.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
22'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2025
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
6 : 0
02.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Грассхоппер
3 : 3
30.10.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
25.10.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.10.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Грассхоппер
3 : 0
04.10.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лугано
2 : 1
27.09.2025
Грассхоппер
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Грассхоппер
3 : 1
14.09.2025
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Тун
1 : 1
30.08.2025
Грассхоппер
1' - 90'
80'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
1' - 90'
45'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Серветт
1 : 1
10.08.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
2 : 1
02.08.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
2 : 3
26.07.2025
Люцерн
78' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+