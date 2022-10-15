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    Филипп Ромменс - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Филипп
    Фамилия Ромменс
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Камбур 4:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 1' - 90' Эммен 2:2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    71'
    19.02.2023 1' - 90' Гоу Эхед Иглс 2:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур
    6' 16'
    12.02.2023 1' - 83' Спарта 2:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 1' - 62' Гоу Эхед Иглс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 18 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Камбур (Лиуварден) 4:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.02.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    71'
    19.02.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    6' 16'
    12.02.2023 1' -83' Спарта (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.02.2023 1' -62' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    13.11.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    8' 20'
    06.11.2022 1' -87' Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    29.10.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    23.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.10.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    09.10.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    01.10.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    09.09.2022 1' -90' Волендам (Волендам) 2:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    03.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    27.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Спарта (Роттердам)
    21.08.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    90'
    13.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
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