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    Мо Эль-Ханкури - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Мо
    Фамилия Эль-Ханкури
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июля 1997 (25 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 30 1 5 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    07.05.2022 1' -87' Гронинген (Гронинген) 1:2 Спарта (Роттердам)
    77'
    01.05.2022 46' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    24.04.2022 1' -46' Гронинген (Гронинген) 0:1 Хераклес (Альмело)
    10.04.2022 1' -68' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    02.04.2022 1' -79' Гронинген (Гронинген) 1:3 Аякс (Амстердам)
    20.03.2022 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    4' 89'
    12.03.2022 1' -88' Гронинген (Гронинген) 4:3 НЕК (Неймеген)
    60'
    05.03.2022 1' -89' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    26.02.2022 1' -84' Гронинген (Гронинген) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    20.02.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    12.02.2022 74' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    06.02.2022 77' -90' Гронинген (Гронинген) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.01.2022 68' -90' Витесс (Арнем) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    12.12.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    03.12.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    27.11.2021 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:4 Гронинген (Гронинген)
    21.11.2021 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    07.11.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    85'
    31.10.2021 1' -73' НЕК (Неймеген) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    24.10.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    20'
    17.10.2021 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    28'
    01.10.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    59'
    25.09.2021 1' -90' Аякс (Амстердам) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    22.09.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    18.09.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    12.09.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    28.08.2021 1' -89' ПСВ (Эйндховен) 5:2 Гронинген (Гронинген)
    27'
    21.08.2021 1' -89' Гронинген (Гронинген) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    15.08.2021 1' -89' Камбур (Лиуварден) 1:2 Гронинген (Гронинген)
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