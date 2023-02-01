Тьерри Смолл - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Смолл
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Смолл
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -63'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:5
|Селтик (Глазго)
|25.02.2023
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|18.02.2023
|1' -55'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|15.02.2023
|31' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|90'
|04.02.2023
|80' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|01.02.2023
|76' -90'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|90'