Делано Бургзорг - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Делано
|Фамилия
|Бургзорг
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Делано
|Фамилия
|Бургзорг
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|10
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|24.02.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|78' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2022
|76' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|82'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|08.10.2022
|65' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|77' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|10.09.2022
|14' -46'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|04.09.2022
|76' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|46' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|70'
|20.08.2022
|75' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|14.08.2022
|85' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|62' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|84'