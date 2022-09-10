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    Делано Бургзорг - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Делано
    Фамилия Бургзорг
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 ноября 1998 (24 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Майнц 1:0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 23 тур
    24.02.2023 Был в запасе Майнц 4:0 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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