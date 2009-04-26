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    Ислам Гошоков - статистика

    Имя Ислам
    Отчество Муаедович
    Фамилия Гошоков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1990 (33 года)
    Рост 177
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-Нальчик 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2009 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 4:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    67'
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