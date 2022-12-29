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    Родриго Абаскаль - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Родриго
    Фамилия Абаскаль
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1994 (29 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Боавишта 0:0 Арука Португалия. Примейра, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Пасуш де Феррейра 1:3 Боавишта Португалия. Примейра, 22 тур
    16'
    14.02.2023 1' - 90' Боавишта 0:0 Каза Пиа Португалия. Примейра, 20 тур
    87'
    09.02.2023 1' - 90' Эшторил 2:1 Боавишта Португалия. Примейра, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боавишта 19 0 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Боавишта (Порту) 0:0 Арука (Арука)
    26.02.2023 1' -90' Пасуш де Феррейра (Пасуш) 1:3 Боавишта (Порту)
    16'
    14.02.2023 1' -90' Боавишта (Порту) 0:0 Каза Пиа (Лиссабон)
    87'
    09.02.2023 1' -90' Эшторил (Эшторил) 2:1 Боавишта (Порту)
    04.02.2023 1' -90' Санта-Клара (Понта-Делгада) 2:2 Боавишта (Порту)
    29.01.2023 1' -90' Боавишта (Порту) 4:2 Портимоненси (Портиман)
    20'
    23.01.2023 1' -90' Боавишта (Порту) 1:1 Шавиш (Шавиш)
    14.01.2023 1' -90' Брага (Брага) 1:0 Боавишта (Порту)
    81'
    08.01.2023 1' -90' Боавишта (Порту) 1:0 Жил Висенте (Барселуш)
    29.12.2022 1' -90' Эшторил (Эшторил) 0:0 Боавишта (Порту)
    12.11.2022 Был в запасе Боавишта (Порту) 1:4 Порту (Порту)
    06.11.2022 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 1:0 Боавишта (Порту)
    30.10.2022 Был в запасе Боавишта (Порту) 2:2 Визела (Визела)
    09.10.2022 1' -72' Боавишта (Порту) 1:1 Маритиму (Фуншал)
    02.10.2022 1' -46' Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан) 4:0 Боавишта (Порту)
    24'
    17.09.2022 1' -67' Боавишта (Порту) 2:1 Спортинг (Лиссабон)
    31'
    11.09.2022 1' -90' Арука (Арука) 1:2 Боавишта (Порту)
    31'
    05.09.2022 1' -90' Боавишта (Порту) 1:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
    27.08.2022 1' -62' Боавишта (Порту) 0:3 Бенфика (Лиссабон)
    21.08.2022 1' -73' Каза Пиа (Лиссабон) 2:0 Боавишта (Порту)
    14.08.2022 1' -90' Боавишта (Порту) 2:1 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    07.08.2022 1' -90' Портимоненси (Портиман) 0:1 Боавишта (Порту)
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