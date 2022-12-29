Родриго Абаскаль - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Абаскаль
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Абаскаль
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Боавишта
|0:0
|Арука
|Португалия. Примейра, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Пасуш де Феррейра
|1:3
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 22 тур
|16'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Боавишта
|0:0
|Каза Пиа
|Португалия. Примейра, 20 тур
|87'
|09.02.2023
|1' - 90'
|Эшторил
|2:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боавишта
|19
|0
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Боавишта (Порту)
|0:0
|Арука (Арука)
|26.02.2023
|1' -90'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|1:3
|Боавишта (Порту)
|16'
|14.02.2023
|1' -90'
|Боавишта (Порту)
|0:0
|Каза Пиа (Лиссабон)
|87'
|09.02.2023
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|2:1
|Боавишта (Порту)
|04.02.2023
|1' -90'
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|2:2
|Боавишта (Порту)
|29.01.2023
|1' -90'
|Боавишта (Порту)
|4:2
|Портимоненси (Портиман)
|20'
|23.01.2023
|1' -90'
|Боавишта (Порту)
|1:1
|Шавиш (Шавиш)
|14.01.2023
|1' -90'
|Брага (Брага)
|1:0
|Боавишта (Порту)
|81'
|08.01.2023
|1' -90'
|Боавишта (Порту)
|1:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|29.12.2022
|1' -90'
|Эшторил (Эшторил)
|0:0
|Боавишта (Порту)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Боавишта (Порту)
|1:4
|Порту (Порту)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|1:0
|Боавишта (Порту)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Боавишта (Порту)
|2:2
|Визела (Визела)
|09.10.2022
|1' -72'
|Боавишта (Порту)
|1:1
|Маритиму (Фуншал)
|02.10.2022
|1' -46'
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|4:0
|Боавишта (Порту)
|24'
|17.09.2022
|1' -67'
|Боавишта (Порту)
|2:1
|Спортинг (Лиссабон)
|31'
|11.09.2022
|1' -90'
|Арука (Арука)
|1:2
|Боавишта (Порту)
|31'
|05.09.2022
|1' -90'
|Боавишта (Порту)
|1:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|27.08.2022
|1' -62'
|Боавишта (Порту)
|0:3
|Бенфика (Лиссабон)
|21.08.2022
|1' -73'
|Каза Пиа (Лиссабон)
|2:0
|Боавишта (Порту)
|14.08.2022
|1' -90'
|Боавишта (Порту)
|2:1
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|07.08.2022
|1' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|0:1
|Боавишта (Порту)