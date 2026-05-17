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Франция. Лига 2
Команды
Метц
Коффи Куао
Статистика
€ 2,50 млн
Коффи Куао - статистика
Метц
20 мая 1998 (28), Абиджан
#39 | Защитник
173 см
Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
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Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
27
2
1
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
0 : 0
17.05.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
0 : 4
10.05.2026
Лорьян
1' - 65'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
4 : 4
26.04.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 3
19.04.2026
Париж
1' - 90'
38'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 1
10.04.2026
Метц
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
05.04.2026
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
0 : 0
22.03.2026
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
3 : 4
15.03.2026
Тулуза
1' - 71'
31'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
3 : 0
08.03.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
0 : 1
01.03.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3 : 0
21.02.2026
Метц
1' - 66'
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
1 : 3
15.02.2026
Осер
1' - 63'
6'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
0 : 0
06.02.2026
Лилль
1' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 0
01.02.2026
Метц
1' - 86'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 5
25.01.2026
Лион
1' - 90'
34'
64'
72'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
1' - 90'
69'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2 : 3
13.12.2025
ПСЖ
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
3 : 1
07.12.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 1
28.11.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
3 : 2
23.11.2025
Метц
1' - 68'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
2 : 1
09.11.2025
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 2
02.11.2025
Метц
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
2 : 0
29.10.2025
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
6 : 1
26.10.2025
Метц
1' - 61'
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
4 : 0
19.10.2025
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
0 : 3
04.10.2025
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 0
28.09.2025
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
5 : 2
21.09.2025
Метц
1' - 90'
86'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
1 : 1
14.09.2025
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Париж
3 : 2
31.08.2025
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
3 : 0
23.08.2025
Метц
1' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
0 : 1
17.08.2025
Страсбур
1' - 84'
67'
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