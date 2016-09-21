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    Антон Антипов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Антон
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Антипов
    Команда Спартак-Нальчик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 апреля 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-Нальчик 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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