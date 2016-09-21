Антон Антипов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Антон
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Антипов
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Антон
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Антипов
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-Нальчик
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)