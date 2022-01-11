Фали Канде - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Фали
|Фамилия
|Канде
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Фали
|Фамилия
|Канде
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея-Бисау
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2022
|1' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Нигерия
|15.01.2022
|1' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:1
|Египет
|11.01.2022
|1' -90'
|Судан
|0:0
|Гвинея-Бисау