Поль Мукаиру - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Мукаиру
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абуджа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2000 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Мукаиру
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абуджа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.09.2022
|70' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|70' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|68' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|31.07.2022
|88' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|72' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)