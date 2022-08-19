Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Поль Мукаиру - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Поль
    Фамилия Мукаиру
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Родной город Абуджа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 2000 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11