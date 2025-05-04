Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франция. Лига 2
Команды
Лаваль
Eros Maddy
Статистика
Eros Maddy - статистика
Лаваль
#34 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 2
04.05.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
0 : 4
27.04.2025
Осер
84' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
1 : 3
13.04.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
0 : 1
06.04.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 2
14.02.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
2 : 2
14.12.2024
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Осер
0 : 0
06.12.2024
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
2 : 0
01.12.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
1 : 0
24.11.2024
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
1 : 3
08.11.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
4 : 0
03.11.2024
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
83' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
2 : 1
18.08.2024
Ницца
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
5
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+