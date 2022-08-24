Алекс Скотт - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Скотт
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Скотт
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|0:3
|Манчестер Сити
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 80'
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сандерленд
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|1' - 77'
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 81'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|54' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:3
|Линкольн (Линкольн)
|24.08.2022
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)