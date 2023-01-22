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    Юри Регер - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Юри
    Фамилия Регер
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Родной город Харлем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 2003 (19 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Витесс 1:2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    23.02.2023 Был в запасе Унион 3:1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Аякс 4:0 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 Был в запасе Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 Был в запасе Аякс 3:1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    26.02.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    19.02.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Спарта (Роттердам)
    12.02.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    05.02.2023 86' -90' Камбур (Лиуварден) 0:5 Аякс (Амстердам)
    29.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    26.01.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Волендам (Волендам)
    22.01.2023 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Аякс (Амстердам)
    14.01.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    16.10.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    01.10.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    21.08.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 0:1 Аякс (Амстердам)
    06.08.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
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