Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Josué Homawoo - статистика

Стандард
#24 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
30
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Стандард
2 : 1
08.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
69'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Антверпен
0 : 5
03.05.2026
Стандард
55' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Генк
1 : 1
25.04.2026
Стандард
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Стандард
1 : 2
21.04.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Шарлеруа
1 : 2
18.04.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Стандард
1 : 2
11.04.2026
Вестерло
1' - 65'
65'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
04.04.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
0 : 0
22.03.2026
Вестерло
1' - 57'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
1 : 1
15.03.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
08.03.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
59' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
0 : 3
22.02.2026
Стандард
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
1 : 1
14.02.2026
Юнион СЖ
1' - 40'
38'
39'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
3 : 0
08.02.2026
Стандард
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
2 : 0
01.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Стандард
0 : 4
23.01.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
1' - 77'
76'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
06.12.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Мехелен
0 : 1
28.11.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Стандард
0 : 0
21.11.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.11.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
31.10.2025
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Гент
4 : 0
25.10.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
1 : 0
20.10.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
1 : 0
05.10.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Стандард
1 : 2
27.09.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
1 : 1
12.09.2025
Мехелен
1' - 9'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 3
23.08.2025
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
16.08.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
1' - 90'
Главные новости
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
2
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
Вчера, 20:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+