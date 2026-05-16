Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Severin Ottiger - статистика

Люцерн
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люцерн
22
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Люцерн
1 : 0
12.05.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Люцерн
3 : 3
09.05.2026
Серветт
1' - 86'
54'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
02.05.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Грассхоппер
1 : 2
25.04.2026
Люцерн
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Люцерн
2 : 2
12.04.2026
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Серветт
3 : 0
06.04.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
4 : 0
22.03.2026
Лозанна-Спорт
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
1 : 3
07.03.2026
Люцерн
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Люцерн
1 : 2
04.03.2026
Янг Бойз
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Тун
2 : 1
28.02.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
4 : 2
22.02.2026
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Цюрих
1 : 4
14.02.2026
Люцерн
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
4 : 3
10.02.2026
Грассхоппер
73' - 90'
76'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Сьон
0 : 0
07.02.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Люцерн
2 : 2
01.02.2026
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Сьон
1 : 1
24.01.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
2 : 5
17.01.2026
Лугано
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
21.12.2025
Люцерн
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Люцерн
1 : 2
17.12.2025
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
2 : 0
14.12.2025
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Тун
4 : 1
06.12.2025
Люцерн
59' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Люцерн
2 : 2
22.11.2025
Серветт
1' - 90'
70'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
3 : 2
08.11.2025
Люцерн
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
6 : 0
02.11.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лугано
2 : 0
30.10.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
2 : 2
19.10.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
3 : 3
04.10.2025
Сьон
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
1 : 2
28.09.2025
Люцерн
57' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
1 : 2
14.09.2025
Янг Бойз
46' - 90'
70'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Серветт
2 : 2
31.08.2025
Люцерн
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
0 : 1
24.08.2025
Люцерн
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 2
09.08.2025
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
82' - 90'
Главные новости
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
2
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
4
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
Вчера, 20:50
3
ВидеоРоналду психанул и покинул сборную Португалии
Вчера, 20:32
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+