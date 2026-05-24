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Испания. Сегунда
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Сеута
Diego González
Статистика
Diego González - статистика
Сеута
#15 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
34
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
ФК Андорра
0 : 2
24.05.2026
Сеута
1' - 82'
Испания. Сегунда, 40 тур
Сеута
1 : 4
16.05.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
27' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Спортинг
1 : 2
03.05.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Сеута
0 : 0
10.04.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
60'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эйбар
3 : 0
05.04.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Бургос
1 : 1
01.04.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Сеута
2 : 1
28.03.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
5 : 2
21.03.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сеута
1 : 2
14.03.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
08.03.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альмерия
4 : 2
01.02.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сеута
3 : 1
26.01.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сеута
0 : 3
17.01.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Гранада
1 : 1
07.12.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сеута
1 : 0
29.11.2025
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Сеута
3 : 2
26.11.2025
Альмерия
90' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Депортиво
2 : 1
23.11.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сеута
1 : 2
16.11.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
02.11.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Леонеса
0 : 1
25.10.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альбасете
0 : 0
12.10.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сеута
1 : 0
03.10.2025
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кастельон
3 : 3
14.09.2025
Сеута
76' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
2 : 1
07.09.2025
Уэска
90' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Расинг
4 : 1
30.08.2025
Сеута
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