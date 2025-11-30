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Испания. Сегунда
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Кордоба
Franck Fomeyem
Статистика
Franck Fomeyem - статистика
Кордоба
#12 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
13
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
1 : 2
30.11.2025
Кадис
Был в запасе
45'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кордоба
1 : 3
16.11.2025
Депортиво
1' - 26'
21'
25'
Испания. Сегунда, 13 тур
Малага
2 : 2
08.11.2025
Кордоба
1' - 90'
36'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
02.11.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
1 : 3
25.10.2025
Кордоба
1' - 65'
Испания. Сегунда, 10 тур
Кордоба
1 : 1
19.10.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Кордоба
1 : 0
13.10.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
28.09.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кордоба
2 : 2
21.09.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
3 : 1
14.09.2025
Кордоба
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
2 : 1
05.09.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
30.08.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
24'
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