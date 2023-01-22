Аймар Шер - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Аймар
|Фамилия
|Шер
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Аймар
|Фамилия
|Шер
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд
|1:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Гронинген
|3:0
|Экселсиор
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|81' - 90'
|Гронинген
|1:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|11.02.2023
|52' - 90'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|81' - 90'
|Гронинген
|1:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|18.02.2023
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|52' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|05.02.2023
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|26.01.2023
|59' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|63' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)