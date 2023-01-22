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    Аймар Шер - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Аймар
    Фамилия Шер
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Фейеноорд 1:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Гронинген 3:0 Экселсиор Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 81' - 90' Гронинген 1:1 Эммен Голландия. Эредивизие, 22 тур
    11.02.2023 52' - 90' ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 81' - 90' Гронинген 1:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 20 тур
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