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Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
Марвин Сенайя
Статистика
€ 3 млн
Марвин Сенайя - статистика
Осер
28 января 2001 (25)
#14 | Защитник
181 см
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Гана
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
1' - 75'
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
2 : 1
30.03.2026
Гана
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
5 : 1
27.03.2026
Гана
70' - 90'
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