Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марвин Сенайя - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Марвин
    Фамилия Сенайя
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 2001 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Страсбур 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 82' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    06.08.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:2 Монако (Монако)
    • Читайте нас: 
    11