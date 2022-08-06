Марвин Сенайя - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Сенайя
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Сенайя
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 2001 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Страсбур
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|82' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Монако (Монако)