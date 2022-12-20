Кейси МакАтир - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Кейси
|Фамилия
|МакАтир
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 2001 (21 год)
|Имя
|Кейси
|Фамилия
|МакАтир
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|20.12.2022
|86' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)