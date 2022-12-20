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    Кейси МакАтир - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Кейси
    Фамилия МакАтир
    Команда Лестер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 ноября 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 Лестер (Лестер)
    20.12.2022 86' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:3 Лестер (Лестер)
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