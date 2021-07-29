Хамза Чатакович - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Чатакович
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Чатакович
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|63' -90'
|ЦСКА (София)
|2:3
|Рома (Рим)
|75'
|04.11.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:0
|ЦСКА (София)
|21.10.2021
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:1
|Заря (Луганск)
|30.09.2021
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:1
|ЦСКА (София)
|26.08.2021
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|3:0
|Виктория (Пльзень)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|ЦСКА (София)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Осиек (Осиек)
|1:1
|ЦСКА (София)
|05.08.2021
|71' -89'
|ЦСКА (София)
|4:2
|Осиек (Осиек)
|29.07.2021
|1' -87'
|Лиепая (Лиепая)
|0:0
(1:3)п
|ЦСКА (София)
|62'
|22.07.2021
|72' -89'
|ЦСКА (София)
|0:0
|Лиепая (Лиепая)