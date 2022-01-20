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Боруссия Д
Яннис Константелиас
Трансферы
€ 22 млн
Яннис Константелиас - трансферы
Боруссия Д
5 марта 2003 (23), Волос
#45 | Полузащитник
176 см
Греция
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20.01.22 / 30.06.22
ПАОК
Эйпен
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