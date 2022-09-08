Фредди Поттс - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Поттс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 2003 (19 лет)
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Поттс
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|66' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)