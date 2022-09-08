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    Фредди Поттс - статистика

    #62 | Полузащитник
    Имя Фредди
    Фамилия Поттс
    Команда Вест Хэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 сентября 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 66' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:3 Вест Хэм (Лондон)
    27.10.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    13.10.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.09.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:1 ФКСБ (Бухарест)
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