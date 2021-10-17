Евгений Грачев - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Грачев
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Красноярск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|170
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Грачев
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Красноярск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2021
|90' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Краснодар-2 (Краснодар)