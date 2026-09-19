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Халл Сити
Тим Ироегбунам
Статистика
€ 18 млн
Тим Ироегбунам - статистика
Халл Сити
12 августа 2002 (24)
#42 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
2 : 1
19.09.2026
Халл Сити
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
2 : 2
12.09.2026
Халл Сити
69' - 90'
88'
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
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Лига конференций 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
2
0
0
1
0
Эвертон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
2 : 1
19.09.2026
Халл Сити
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
2 : 2
12.09.2026
Халл Сити
69' - 90'
88'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Борнмут
1 : 1
29.08.2026
Эвертон
87' - 90'
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