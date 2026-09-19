Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Италия. Серия А 2021/2022