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    Роман Жариков - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Андреевич
    Фамилия Жариков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 января 1991 (32 года)
    Рост 170
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
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