Дмитрий Маковский - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Маковский
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Маковский
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|89' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:4
|Урал (Екатеринбург)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)