Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Маковский - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Фамилия Маковский
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Родной город Екатеринбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 2000 (22 года)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 89' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:4 Урал (Екатеринбург)
    04.12.2021 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    • Читайте нас: 
    11