Доминик Плестил - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Плестил
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1999 (23 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Плестил
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|4
|0
|0
|0
|0
|Теплице
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Спарта (Прага)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Славия (Прага)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|46' -90'
|Славия (Прага)
|5:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|64' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|07.08.2022
|69' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|31.07.2022
|1' -46'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)