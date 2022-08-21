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    Доминик Плестил - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Доминик
    Фамилия Плестил
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 августа 1999 (23 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 4 0 0 0 0
    Теплице 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -46' Спарта (Прага) 4:1 Теплице (Теплице)
    18.02.2023 Был в запасе Теплице (Теплице) 1:1 Славия (Прага)
    11.02.2023 Был в запасе Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.02.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    29.01.2023 46' -90' Славия (Прага) 5:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    02.10.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    18.09.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 0:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.08.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Спарта (Прага)
    27.08.2022 64' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    21.08.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    14.08.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    07.08.2022 69' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    31.07.2022 1' -46' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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