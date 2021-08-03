Кевин Куассиви-Бениссан - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Куассиви-Бениссан
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Куассиви-Бениссан
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2021
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|ХИК (Хельсинки)
|12.08.2021
|76' -89'
|ХИК (Хельсинки)
|3:0
|Нефтчи (Баку)
|03.08.2021
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|2:2
|ХИК (Хельсинки)