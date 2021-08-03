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    Кевин Куассиви-Бениссан - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Куассиви-Бениссан
    Команда Лахти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1999 (24 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2021 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 1:0 ХИК (Хельсинки)
    12.08.2021 76' -89' ХИК (Хельсинки) 3:0 Нефтчи (Баку)
    03.08.2021 Был в запасе Нефтчи (Баку) 2:2 ХИК (Хельсинки)
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