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    Дмитрий Мичков - новости

    #66 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Мичков
    Состав Без клуба
    Родной город Климовск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1980 (44 года)
    Рост 187
    Вес 81
    Россия
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