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Дмитрий Мичков
Главные новости
Россия разгромила Сербию, дата похорон Уткина, зарплата Головина и другие новости
01:00
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Определились три финальные пары стыков отбора Евро-2024
00:50
Отбор Евро-2024. Польша разнесла Эстонию, камбэк Украины и другие результаты стыков
2
00:37
Отбор Евро-2024. Греция уничтожила Казахстан (5:0) и сыграет в финальном стыке с Грузией
3
00:29
Реакция Мостового на разгромную победу сборной России над Сербией
2
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01:11
Черчесов прокомментировал результат матча Россия – Сербия
00:43
Товарищеский матч. Португалия без Роналду разгромила Швецию (5:2)
00:16
Дюков: «Ряд стран оказывали сильное давление на сербов из-за матча с Россией»
1
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23:58
Карпин ответил на подозрения в свой адрес по поводу конфликта интересов из-за совмещения постов
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23:46
Тренер Сербии охарактеризовал сборную России
1
23:36
Карпин ответил на вопросы о составе сборной России на матч с Парагваем
23:26
Антон Миранчук рассказал, кому посвятил гол в ворота Сербии
23:13
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Сербией
4
23:00
Осипенко установил рекорд сборной России
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22:52
Тренер сборной Сербии оценил удаление Гайича: «Судья убил матч!»
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22:33
Дюков высказался о смерти Уткина
22:22
Захарян прокомментировал отмену его гола в ворота Сербии
21:58
Отбор Евро-2024. Грузия победила Люксембург (2:0) в первом стыке
21:57
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Дмитрий Мичков
Новости
Дмитрий Мичков - новости
#66 | Полузащитник
Имя
Дмитрий
Отчество
Вячеславович
Фамилия
Мичков
Состав
Без клуба
Родной город
Климовск
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
22 февраля 1980 (44 года)
Рост
187
Вес
81
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25 апреля 2023
22:13
Тренер «Балтики»: «Раньше нельзя было продавать говно, потому что были советские госты. А что сейчас едят россияне?»
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