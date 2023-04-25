Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Балтики»: «Раньше нельзя было продавать говно, потому что были советские госты. А что сейчас едят россияне?»

    Тренер «Балтики»: «Раньше нельзя было продавать говно, потому что были советские госты. А что сейчас едят россияне?»

    Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, в России производят некачественную еду.

    «Еда была несравнимо качественнее теперешней. Потому что были советские ГОСТы. Говно нельзя было продавать.

    А что сейчас едят россияне? Для детей это особенно важно», – сказал Мичков.

    Новости по теме
    Экс-одноклубник Дзюбы рассказал, крал ли форвард кошелек Быстрова 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2023 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа 8 часов назад

      У нас в загороде замечательная вода из сибирской речки, местные предприниматели, с которыми учились и сейчас встречаемся в спортзалах, производят добротные продукты в достатке, Привозного полно со всей Руси - выбирай, не ешь гавно.
      Приятного аппетита, столица.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1498

      elessar arnor 16 часов назад

      тоже гавно, просто не знал, люблю сказки про волшебное советское прошлое)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13452

      R_a_i_n > elessar arnor 16 часов назад

      В советском прошлом еда была на две головы выше ,нежели сейчас.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1498

      elessar arnor > R_a_i_n 15 часов назад

      то была молодость, восприятие другое или не можешь позволить сейчас норм еду)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13452

      R_a_i_n > elessar arnor 15 часов назад

      Норм еду сейчас и ты не можешь себе позволить. Ибо вся еда искуственная. Или ты хочешь сказать, что на своем огороде все себе выращиваешь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1498

      elessar arnor > R_a_i_n 4 часа назад

      мои анализы и осмотры говорят об этом)

      меньше покупай гавна, не трудно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13452

      R_a_i_n > elessar arnor 1 час назад

      Я рад за твои анализы(мне пох на них)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +830

      jet andy 16 часов назад

      Нас травят убогой едой и грязной водой. У меня вода из крана уже второй год резиной воняет. Жаловались, а толка ноль.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 