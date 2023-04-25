Тренер «Балтики»: «Раньше нельзя было продавать говно, потому что были советские госты. А что сейчас едят россияне?»

У нас в загороде замечательная вода из сибирской речки, местные предприниматели, с которыми учились и сейчас встречаемся в спортзалах, производят добротные продукты в достатке, Привозного полно со всей Руси - выбирай, не ешь гавно.
Приятного аппетита, столица.
Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, в России производят некачественную еду.
«Еда была несравнимо качественнее теперешней. Потому что были советские ГОСТы. Говно нельзя было продавать.
А что сейчас едят россияне? Для детей это особенно важно», – сказал Мичков.