Тренер «Балтики»: «Раньше нельзя было продавать говно, потому что были советские госты. А что сейчас едят россияне?»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков считает, в России производят некачественную еду.

«Еда была несравнимо качественнее теперешней. Потому что были советские ГОСТы. Говно нельзя было продавать.

А что сейчас едят россияне? Для детей это особенно важно», – сказал Мичков.