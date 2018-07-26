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    Денис Войнов - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Васильевич
    Фамилия Войнов
    Команда Авангард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1990 (33 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 2:1 Пюник (Ереван)
    11'
    07.08.2018 1' -90' Пюник (Ереван) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
    31.07.2018 1' -90' Пюник (Ереван) 1:0 Тобол (Костанай)
    26.07.2018 1' -90' Тобол (Костанай) 2:1 Пюник (Ереван)
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