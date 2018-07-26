Денис Войнов - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Войнов
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Денис
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Войнов
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|11'
|07.08.2018
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|31.07.2018
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|26.07.2018
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:1
|Пюник (Ереван)