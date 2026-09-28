Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Франция. Лига 1 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 2 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Австрия. Бундеслига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Франция. Лига 1 2023/2024 Австрия. Бундеслига 2022/2023 Австрия. Бундеслига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022