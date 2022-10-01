Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кеито Накамура - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Кеито
    Фамилия Накамура
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Осака
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июля 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Тироль 2:3 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 20 тур
    34' 90'
    24.02.2023 1' - 90' ЛАСК 1:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 1' - 90' Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    90'
    12.02.2023 1' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    10'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 19 11 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:3 ЛАСК (Линц)
    34' 90'
    24.02.2023 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    18.02.2023 1' -90' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    90'
    12.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    10'
    13.11.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    06.11.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    30.10.2022 1' -67' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    59'
    15.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    78'
    08.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 0:3 Хартберг (Хартберг)
    01.10.2022 1' -87' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 ЛАСК (Линц)
    17.09.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    3'
    11.09.2022 1' -87' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23'
    04.09.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    45'
    27.08.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    20.08.2022 1' -86' Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    66'
    14.08.2022 1' -69' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    43'
    06.08.2022 1' -71' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    8'
    31.07.2022 1' -83' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23.07.2022 1' -83' ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    14'
    • Читайте нас: 
    11