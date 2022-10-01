Кеито Накамура - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Кеито
|Фамилия
|Накамура
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осака
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 2000 (22 года)
|Рост
|180
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€ 4,00
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|Имя
|Кеито
|Фамилия
|Накамура
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осака
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Тироль
|2:3
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|34' 90'
|24.02.2023
|1' - 90'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|90'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|10'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|19
|11
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|34' 90'
|24.02.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|18.02.2023
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|90'
|12.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|10'
|13.11.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|30.10.2022
|1' -67'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|59'
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|78'
|08.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|1' -87'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|3'
|11.09.2022
|1' -87'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23'
|04.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|45'
|27.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|20.08.2022
|1' -86'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|66'
|14.08.2022
|1' -69'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|43'
|06.08.2022
|1' -71'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|8'
|31.07.2022
|1' -83'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23.07.2022
|1' -83'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|14'