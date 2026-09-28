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Лига 1 2025/2026
Команды
Лион
Кеито Накамура
Статистика
€ 10 млн
Кеито Накамура - статистика
Лион
28 июля 2000 (26), Осака
#11 | Нападающий
180 см
Япония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
72' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
1' - 83'
11'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
4 : 0
19.09.2026
Ренн
79' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 4 тур
Париж
0 : 0
12.09.2026
Лион
75' - 90'
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И
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Лион
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
1 : 2
16.09.2026
Лион
1' - 90'
22'
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