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Норвегия. Элитсериен
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КФУМ-Камератене
Hakon Rosten
Статистика
Hakon Rosten - статистика
КФУМ-Камератене
#24 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 73'
73'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
1' - 57'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
8
0
0
1
0
КФУМ-Камератене
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 73'
73'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
1' - 57'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
15.08.2026
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
2 : 2
29.05.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
25.05.2026
Русенборг
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
2 : 3
16.05.2026
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Русенборг
2 : 0
10.05.2026
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Викинг
3 : 0
01.05.2026
Русенборг
1' - 90'
61'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Русенборг
1 : 1
25.04.2026
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сандефьорд
0 : 0
18.04.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Русенборг
2 : 1
12.04.2026
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
2 : 0
06.04.2026
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
0 : 2
22.03.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
2 : 0
14.03.2026
Русенборг
Был в запасе
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