Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Рубин Я
Георгий Туаев
Статистика
Георгий Туаев - статистика
Рубин Я
19 ноября 2003 (22)
#31 | Вратарь
189 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
26.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин Я
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
26.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Рубин Я
4 : 1
29.08.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нарт
0 : 1
22.08.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Рубин Я
2 : 1
15.08.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
09.08.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Рубин Я
3 : 2
01.08.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
25.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
ПСК
3 : 1
23.05.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Рубин Я
5 : 2
16.05.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Рубин Я
1 : 0
08.05.2026
Севастополь
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Рубин Я
3 : 0
02.05.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Ростов-2
1 : 0
25.04.2026
Рубин Я
1' - 90'
5'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
0 : 0
11.04.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Главные новости
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
20:32
1
Тренер Португалии сделал новое пренебрежительное высказывание о Роналду
20:29
1
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
20:11
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
4
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
6
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
3
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
Фото
Абаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
35
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+